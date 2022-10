Maserati reinventa l’icona GranTurismo Ora c’è anche la versione elettrica Folgore

Una caratteristica fondamentale di GranTurismo è rappresentata dalla nuova architettura elettronica sviluppata internamente da Maserati: tutto è riunito in un unico centro di controllo che consente interventi non più di tipo reattivo, ma predittivo, ovvero basati sulla previsione di come si comporterà la macchina.

Per quanto riguarda gli interni, tutto è votato alla funzionalità, l’assenza della leva del cambio permette di sfruttare tutto lo spazio, mentre il tunnel centrale, liberato da ogni tasto (i comandi sono interamente digitali), è una celebrazione di materiali pregiati. L’abitacolo di GranTurismo è ovviamente dotato di tutte le più recenti soluzioni hi-tech, come il sistema Multimediale Maserati Intelligent Assistant, un Infotainment di ultima generazione e l’Head-up Display (come optional). La Casa ha riprogettato l’interfaccia utente puntando su due display centrali (da 12’’ e 9’’) posizionati ergonomicamente per facilitare l’accesso ai comandi e non essere di ostacolo per le gambe. L’orologio di bordo, iconico elemento distintivo, è stato reinterpretato in modo funzionale, e ora è riconfigurabile con diverse funzionalità e skin. Maserati ha saggiamente scelto di integrare un assistente vocale come Alexa (Amazon) al posto di svilupparne uno proprio: questo ne espande le funzionalità anche al mondo esterno, ad esempio è possibile ricevere informazioni sulla propria destinazione mentre si guida o aprire il box di casa poco prima di arrivare. Il lancio è previsto per i primi mesi del 2023.