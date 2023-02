Maserati, risultati ottimi nel 2022: ricavi a oltre 2 miliardi di euro e vendite in aumento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Buone notizie finanziarie da Maserati. Il marchio modenese ha chiuso l’anno 2022 ottenendo ricavi pari a 2,32 miliardi di euro, cifra che equivale ad una crescita del 14,7% rispetto al 2021. Il costruttore del Tridente ha intrapreso a partire dal 2020 una profonda ristrutturazione capace di portare su strada una gamma di prodotti impensabile fino a qualche anno ma soprattutto una stabilità finanziaria supportata da ottimi risultati.

Risultati Maserati 2022

Scorrendo i risultati finanziari ottenuti da Maserati nel 2022, spicca il risultato operativo rettificato a quota 201 milioni di euro contro i 103 milioni del 2021. Nonostante il periodo di crisi che ha colpito il settore automotive, il miglioramento dei risultati Maserati è dovuto all’arrivo di nuovi modelli, all’aumento dei prezzi netti e agli effetti favorevoli del cambio.

Come vanno le vendite della Maserati?

Numeri in aumento sul fronte delle consegne firmate Maserati. Nel 2022 il costruttore di via Ciro Menotti ha consegnato 25.900 vetture, contro le 24.200 del 2021 e tornando a livelli pre-pandemia registrati nel 2019. Ancora lontani i risultati record ottenuti nel 2017, con 51.500 vetture prodotte, ma il marchio del Tridente ha cambiato rotta puntando sul profitto e non sulla ricerca del volume. La conferma arriva anche dall’aumento del margine, passato dal 5.7% al’8,01%. E’ importante sottolineare come il 2023 sarà il primo anno pieno di Grecale termico, di MC20 in versione Cielo, e a cui si aggiungeranno le vendite della nuova GranTurismo con motorizzazione sei cilindri ed elettrica battezzata Folgore. Il motore a zero emissioni arriverà anche sotto il cofano della Grecale, mentre nei prossimi anni la gamma crescerà grazie all’introduzione della nuova Quattroporte.