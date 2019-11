Maserati, lo showroom più grande del mondo inaugurato a Dubai La Casa del Tridente riorganizza la sua presenza in uno dei mercati più interessati ai modelli premium con un'area espositiva di 3644 mq che offre di tutto e anche di più agli appassionati del brand italiano di Corrado Canali

1' di lettura

Inaugurato a Dubai il nuovo showroom Maserati: si tratta della più grande area espositiva di 3644 mq del mondo per il marchio del Tridente. E' quattro volte più grande del precedente showroom ed è progettato per fornire agli appassionati del marchio italiano che lo visiteranno un'atmosfera inedita. Il nuovo showroom si estende su cinque piani con due livelli sotterranei per il parcheggio e una suite di consegna per quanti ritirano le loro auto.

Include una lounge con un bar e un'area di personalizzazione, dove si potranno ordinare le Maserati scegliendo vernici esclusive, pelli di alta qualità, finiture interne in legno e materiali high-tech.

L'intero primo piano è dedicato al programma Maserati Certified Pre-Owned. Ogni auto è sottoposta a 121 controlli, ad un ricondizionamento della carrozzeria e completamente revisionata secondo gli standard prima della consegna ai clienti.

Tecnologie ecocompatibili sono utilizzate per i sistemi di acqua, condizionamento e illuminazione. L'illuminazione a Led utilizzata in tutta la struttura contribuisce a ridurre i costi energetici, mentre la tecnologia dei sensori di movimento serve a ridurre il consumo di energia spegnendo le luci durante periodi di inattività e accendendole quando vengono rilevati movimenti o livelli di luce ridotti nell'area.

I materiali isolanti all'avanguardia riducono l'energia dal sistema di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria.