Maserati, il suv Grecale si affiancherà alla Levante

E' il nuovo suv medio-grande,visto che è lungo circa 480 cm del brand del Tridente il cui arrivo nelle concessionarie è previsto a novembre. Realizzata utilizzando come base il pianale dell'Alfa Romeo Stelvio, è prodotta insieme al suv Alfa Romeo nello stabilimento di Cassino. Riprendendo la tradizione introdotta nel 1963 con la Mistral di utilizzare il nome di un vento, è leggermente più piccola della Levante e, grazie alle modifiche alla piattaforma Giorgio, entro il 2022 sarà proposta anche in una variante completamente elettrica con batteria da 90 kWh e sistema di ricarica a 800 volt. Di base al lancio offrirà un 2.000 cc a benzina col mild hybrid da 330 cv, ma potrebbe essere offerto in versione top col motore V6 di 3.000 cc Nettuno della MC20.