Maserati torna nel 2023 in Formula E con Team Venturi Racing

Maserati aveva già annunciato di tornare in pista in Formula E ma ora ha anche ufficializzato che correrà con il ROKiT Venturi Racing per il debutto nel 2023 nella Stagione 9 dell'ABB FIA Formula E World Championship Condividendo lospirito competitivo e il desiderio di innovare, Maserati e ROKiT Venturi Racing hanno scelto di annunciare la partnership alla vigilia del Rome E-Prix. Davide Grasso, ceo Maserati, l’ha spiegato così. “Tornare nel motorsport con la Formula E era una scelta naturale per Maserati. Siamo, infatti, spinti dalla nostra passione e dall'innovazione. E siamo felici di condividere una avventura con un partner animato dai nostri stessi valori e, come noi, proiettato nel futuro. Con il Team ROKiT Venturi Racing abbiamo in comune non solo la voglia di competere, ma anche di vincere sui circuiti di tutto il mondo”.

Maserati è il primo marchio italiano che partecipa alla Formula E

Gli ha fatto eco Jean-Marc Finot, Senior VP, di Stellanits Motorsport. “Ci fa estremamente piacere che Maserati abbia come partner per la Formula E ROKiT Venturi Racing, uno dei team più competitivi del campionato. È una grande risorsa per Maserati poter contare sul know-how Venturi. Pensiamo che la combinazione delle competenze progettuali di Maserati e delle capacità e dell’esperienza di Venturi nel campo del motorsport produrrà un risultato estremamente efficiente. Il Dna e la passione per le prestazioni che ci accomunano uniranno il team.” La Maserati è il primo marchio italiano a partecipare al campionato di Formula E e debutterà sulla griglia di partenza con la nuova Gen 3, la monoposto di Formula E più veloce, leggera e potente di sempre con delle innovazioni progettuali, produttive e tecnologiche.

Il Team Venturi Racing presente sin dal debutto della Formula E nel 2014

Il ROKiT Venturi Racing è da parte sua uno dei team fondatori del FIA Formula E World Championship e, nel dicembre 2013, è diventato il primo produttore a unirsi alla categoria completamente elettrica del motorsport. Uno dei pochi partecipanti sempre presenti dalla stagione inaugurale della serie nel 2014/15, ROKiT Venturi Racing è diventata di volta in volta più forte e nel 2021 ha completato la sua presenza di sempre maggiore successo, grazie ad Edoardo Mortara che si è classificato vice-campione del mondo nella scorsa stagione. Guidato dal ceo Susie Wolff e dal Team Principal, Jérôme D’Ambrosio il brand monegasco è la squadra in Formula E più all’avanguardia sostenibilità, diversità ed innovazione tecnica ed eccellenza.

Un’occasione da sfruttare al meglio per entrambi i brand

Scott Swid, Chairman & Managing Partner, ROKiT Venturi Racing ha commentato così l’accordo con Maserati: “La partnership con Maserati per Gen 3 è un’ottima notizia. È un’occasione straordinaria per il team, per Maserati e per la Formula E, ma soprattutto è una notizia fantastica per i fan che assisteranno al ritorno di un marchio iconico nel motorsport di alto livello. Non solo stiamo ponendo solide basi per il nostro futuro a lungo termine in Formula E, ma questa è la possibilità di vivere una delle storie più emozionanti visto che un brand prestigioso torna alle sue radici, unendosi alla formula più innovativa nel motorsport”.

Il debutto in pubblico della GranTurismo Folgore la prima elettrica del Tridente

Ma l’occasione della presentazione dell’accordo tra Maserati e Venturi ha coinciso con la prima uscita in pubblico della Maserati GranTurismo Folgore, la versione elettrica del coupé sportivo che arriverà sul mercato nel 2023. Si tratta di un modello che dalla Formula E deriverà parte della meccanica e della tecnologia per diventare il punto di riferimento tra le supersportive a batteria grazie ad una potenza di ben 1.200 cv. Alla Maserati ne sono più che mai certi.