Maserati al 100% made in Italy. Ecco il piano per i nuovi modelli elettrici e ibridi

Il piano è in linea con il programma di investimenti da 5 miliardi di euro della capogruppo di Fca per l'Italia, annunciato il 29 novembre a Torino, comprende tredici modelli FCA totalmente nuovi o aggiornati in modo significativo, oltre a versioni elettrificate di 12 modelli nuovi o esistenti, inclusi i prodotti Maserati, la nuovissima versione elettrica annunciata di recente della Fiat 500 che sarà prodotta a Mirafiori e un nuovo veicolo premium per Alfa Romeo che verrà prodotto a Pomigliano.

Maserati nell’annunciare il piano per gli stabilimenti e i modelli non mensiona la Alfieri. Ma non è detto che sia tramontato il sogno della super car elettrica italiana. Intanto avanza l’elettrificazione delle auto in gamma visto che anche Maserati è sottopressione per la questione CO2/Multe Ue.

Va ricordato che Maserati ha deciso che i motori Maserati non saranno più prodotti dalla Ferrari. In attesa che la fornitura di unità motrici si esaurisca non prima del 2021 o al più tardi l'anno successivo, i tecnici del Tridente si sono messi subito al lavoro per realizzare, secondo le prime indiscrezioni, un nuovo motore benzina a 4 cilindri di 2.000 cc che sarà disponibile in due diverse forme di ibridizzazione: la prima più leggera o un mild hybrid e una di più alto libello, l'ibrido plug-in con batterie ricaricabili e in grado, dunque, di garantire il funzionamento solo in elettrico per interessanti tratti chilometrici.

Guida autonoma

Sul fronte della guida assistita , tutte le nuove Maserati, compresi i modelli attuali, offriranno diverse soluzioni di guida autonoma; partendo da un livello 2 della tabella Sae, si raggiungerà il livello 3.

Da ricordare che la Casa del Tridente sarà il primo brand del Gruppo italoamericano ad utilizzare la tecnologia di guida autonoma sviluppata insieme col partner Bmw. La nuova tecnologia consentirà l'impiego di funzioni di guida assistita, anche se non sono state ancora chiarite le tempistiche di impiego sui modelli Maserati. Come è noto l'iniziativa è il risultato di un accordo siglato nel 2017, da Fca insieme a Bmw, Intel e Mobileye per lo sviluppo della guida autonoma di livello 3, 4 e 5