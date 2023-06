Masi Agricola in luce, Renzo Rosso fa causa sul bilancio 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - In rialzo Masi Agricola a Piazza Affari, muovendosi in controtendenza rispetto al mercato. All'indomani della notizia che Renzo Rosso ha portato il produttore di vini in tribunale, i titoli - quotati sul mercato Egm - salgono di oltre due punti e mezzo, con un massimo toccato a 4,49 euro. La società ha comunicato di aver ricevuto notifica dal socio Red Circle Investments, il veicolo di investimenti che fa capo al fondatore della Diesel, di un atto di citazione con cui si chiede al Tribunale di Venezia di accertare e dichiarare la nullità o comunque l’invalidità della delibera assunta dall’assemblea ordinaria dei soci di Masi Agricola lo scorso 21 aprile 2023 di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. In più si chiede di accertare e dichiarare che il bilancio consolidato di Masi Agricola al 31 dicembre 2022 non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

La società ha replicato ritenendo «infondata» l'azione legale, ricordando che «si inserisce in una serie di spiacevoli comportamenti, oltretutto lesivi del prestigio di Masi Agricola, avviati da tempo da un gruppo operante, per di più, nel settore vitivinicolo», segnalando inoltre che «Masi ha in corso doverosi accertamenti sugli amministratori espressione di Red Circle Investments, con particolare riferimento alle cariche dai medesimi ricoperte in società concorrenti». La prima udienza, salvo rinvii, è fissata per l’11 dicembre 2023, con gli analisti di Equita che ipotizzano «tempi lunghi per il procedimento, come di consueto», aggiungendo che per quanto la notizia sia «spiacevole» non vedono «impatti operativi per il titolo».

Dopo le dimissioni di Renzo Rosso dal cda di Masi nel marzo scorso - arrivate a sorpresa dopo la nomina nel 2022 - il mercato aspettava le nuove mosse dell’imprenditore della moda, scommettendo più che altro sulla vendita delle sue azioni, pari al 10% del capitale. Tanto è vero che le quotazioni di Masi da metà marzo, dopo l'annuncio dell'addio di Rosso, hanno perso quasi il 10% del proprio valore a dispetto dello scarso flottante, pari a circa il 10% del capitale. Il controllo della società è blindato nelle mani della famiglia Boscaini: i tre fratelli Sandro, Bruno e Mario, legati da un patto parasociale, detengono ciascuno il 24,5% del capitale sociale. Nell’azionariato dell’azienda, oltre Rosso, è presente anche la Fondazione Enpaia con il 6,2%. Dal bilancio contestato da Renzo Rosso risulta che Masi Agricola ha chiuso il 2022 con un utile netto di 4,5 milioni, in calo dai 5,4 milioni dell’anno prima, su un fatturato di 74,7 milioni, in progresso del 12,6% sul 2021. L’indebitamento finanziario netto a fine 2022 era di 7,7 milioni, in peggioramento dai 2,7 milioni di fine 2021.