Masi aperti e benessere in hotel

Altra attività a cui non rinunciare è un pranzo in puro stile Törggelen nei masi Gallo Rosso che aderiscono al “Buschenschank”, una sorta di licenza di sei mesi che consente di aprire al pubblico le aziende agricole e trasformarle in trattorie, B&B e piccoli negozi al dettaglio. Difficile sbagliare la location, perché c'è solo l'imbarazzo della scelta. Sopra il paese, per esempio, percorrendo per circa un'ora il sentiero Panoramico, si arriva al maso “Obermoserhof”, dove gustare tutte le specialità della cucina contadina sudtirolese e pranzare (anche all'aperto) con vista sulle Odle.

Nella guida tascabile del Törggelen sono comunque descritte tutte le trattorie dove poter vivere la magia di questa tradizione fra Chiusa, Barbiano, Villandro e Velturno mentre sono una quindicina i ristoranti che aderiscono alla rassegna “Settimane delle castagne della Valle Isarco” proponendo piatti a base di questo nobile frutto spinoso. Le castagne, ancora, sono il filo conduttore che ispira l'offerta di ospitality dell'albergo Taubers Unterwirt a Velturno, struttura che fa parte dei circuiti Bike Hotels e Vitalpina e che ha nella proposta wellness della Spa Castanea, con tanto di massaggi al miele di castagno, uno dei suoi punti di forza.