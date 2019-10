Masi e cantine della Val di Cembra di Giambattista Marchetto

2' di lettura

Trento e Valsugana, Valle dell’Adige, Lago di Garda-Dolomiti di Brenta, Valle di Cembra. Sono territori accomunati da paesaggi bellissimi e dalla presenza di eccellenze eno-gastronomiche: dai formaggi ai salumi da animali allevati in loco, dalle trote ai salmerini, dalla frutta agli ortaggi, per non parlare dell’olio extravergine di oliva, della grappa – tradizione trentina irrinunciabile - e naturalmente dei vini “testimonial” di una comunità.

La Val di Cembra è una miniera di tesori enogastronomici. Nei caratteristici masi è possibile trovare ospitalità e sapori: al Maso Besleri è possibile degustare i vini locali con prodotti dell’azienda; al Maso Pomarolli succhi di mela, marmellate e dolci sono fatti in casa per offrire un’esperienza autentica; il Maso Franch, oltre all’ottimo ristorante, ha anche alcune camere. Si può godere di un’esperienza decisamente gustosa a base di prodotti tradizionali – come la carne fumada o lo speck dell’Imperatore - alla Macelleria Zanotelli, che lavora direttamente le carni degli animali allevati in azienda e che ha allestito nel cuore del borgo una sala degustazione. Inoltre, per 9 weekend autunnali, con “Trentino in un Barattolo” è possibile imparare i segreti della fermentazione e della conservazione dei prodotti locali negli agriturismo locali.

Per scoprire le delizie locali la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino propone i Viaggi di Gusto, pacchetti vacanza che comprendono un tour vino da 3 o 5 giorni, un tour enogastronomico da 6 giorni e un tour di 3 giorni tra alambicchi e castelli. Nelle cantine si assaggiano i vini e nei manieri trentini si degustano grappe, con pranzi e cene del circuito ecoristorazione, menù a ridotta emissione e visite a cantine biologiche, ma soprattutto muovendosi rigorosamente su mezzi green (bici o cavallo).