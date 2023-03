Masi lancia una bottiglia il 33% più leggera (disegnata da Piero Lissoni)

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La nuova “Bottiglia Masi”, dall’aspetto ricercato e riconoscibile, punta sulla sostenibilità. Il design è opera di Piero Lissoni, che l’ha definita tra i suoi progetti più impegnativi, soprattutto a causa dei “condizionamenti” tecnici che ha implicato la premessa del suo lavoro creativo, e cioè un peso di 370 grammi, inferiore di un terzo a quello di bottiglie di analogo posizionamento presenti sul mercato. E che quindi permette una notevole diminuzione dell’impatto ambientale, sia in termini di minore quantità di vetro utilizzato e di minore energia necessaria a forgiarla, sia per quel che riguarda le emissioni prodotte dal suo trasporto.

Un progetto che è diventato tecnicamente realizzabile grazie alla collaborazione con l’azienda specializzata Verallia, big del settore con circa 10mila dipendenti in 34 stabilimenti che producono packaging in vetro in 12 Paesi per 3,35 miliardi di vendite generate.

Loading...

Ricavi in aumento ma la crisi si sente

Risale a pochi giorni prima della presentazione della nuova bottiglia la comunicazione al mercato (Masi è quotata su Euronext Growth Milan) dei risultati consolidati del 2022 che registrano 74,7 milioni di ricavi (+13%) Ebitda in aumento a 13,2 milioni euro (contro i 12,9 milioni nel 2021, ma «in percentuale penalizzato dall'aumento dei costi operativi»). L’utile netto è in diminuzione a 4,5 milioni contro i 5,4 del 2021 a causa soprattutto dei «cambi negativi registrati nell'ultimo trimestre».

«Un 2022 positivo, per quanto influenzato da elementi poco controllabili e più contingenti che strutturali. Tra essi – ha commentato il presidente Sandro Boscaini – la tendenza della clientela, soprattutto estera, ad approvvigionarsi in abbondanza o ad alleggerirsi, i pesanti aumenti dei costi, sia di prodotto che operativi in generale. I cambi hanno giocato un effetto favorevole nei primi nove mesi, ma molto negativo nell'ultimo trimestre. Dopo la pandemia e con la guerra in Europa abbiamo assistito a trend disarmonici nei vari canali distributivi e nei Paesi in cui operiamo, fattispecie che conferma l'importanza della nostra strategia di omnicanalità, ai fini sia del posizionamento di marca che di mitigazione del rischio di business».

Le dimissioni di Renzo Rosso

Nello stesso giorno sono arrivate le dimissioni dal Cda del consigliere Renzo Rosso che era entrato in Masi fino a detenerne il 10% con la sua Red Circle Investments: «Segnalo – si legge nella sua lettera di dimissioni – che sulla mia decisione di rinunciare alla carica ricoperta in seno all'organo amministrativo di Masi Agricola ha pesato il fatto di aver riscontrato un'organizzazione del governo societario non in linea con gli standard di riferimento di società con azioni negoziate sui mercati di capitali. Per quanto detto ritengo che non vi siano presupposti per poter apportare il mio contributo professionale e innovativo e per una proficua partecipazione ai processi gestori della società».