Masi sbarca in Germania di Luca Orlando

2' di lettura

Prosegue l’espansione internazionale di Masi, che annuncia l’apertura di un nuovo locale monomarca in Germania.

La società, quotata nell'AIM Italia, tra i leader italiani nella produzione di vini premium, ha scelto Monaco di Baviera come sede del “Masi Wine Bar Munich”, localizzato in Maximilianstrasse, la via del lusso internazionale di Monaco.

«Questa apertura - spiega l’ad di Masi Federico Girotto - rappresenta una diversità nella “collana” della Masi Wine Experience: il Masi Wine Bar godrà infatti di un posizionamento urbano ultrapremium nel regno del migliore shopping, che arricchirà il nostro brand di ulteriori significati, rafforzandone la dimensione lifestyle e portando il vino italiano nell'olimpo delle grandi maison internazionali».

L’apertura è prevista entro la primavera 2020 e ad operare sarà la controllata Masi Wine Bar Munich GmbH, joint venture che ha come socio di minoranza la società tedesca D&F Marketing GmbH, operante nel campo dei servizi di ristorazione di alta gamma a bordo degli aerei di primarie compagnie internazionali.

«L’iniziativa -aggiunge Raffaele Boscaini, Direttore Marketing di Masi - ci consentirà di attivare un contatto sempre più diretto con i consumatori non solo tedeschi, poiché la visibilità e l'attrattività di Maximilianstrasse interessano un pubblico veramente internazionale. Realizzeremo una vera e propria brand house, un ambiente “a porte aperte” e pienamente integrato con il contesto urbano circostante».