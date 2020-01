Mass Market e creatività: il design per tutti

Ultimo dei tre percorsi di Homi è Home International Delivery, che si rivolge al mercato della distribuzione multi‐prodotto e dell'import‐export internazionale, grazie a un'ampia gamma di prodotti e di fasce prezzo che rispondono alle esigenze del canale retail più sensibile alla competitività in termini di margini e product‐mix. Tra le diverse sottosezioni, quella dedicata ai gadget e alla cartoleria, oltre alla proposta di Festivity, il settore dedicato agli articoli per le festività tradizionali e per le grandi occasioni con un focus sulle decorazioni natalizie e sull'arte del presepio.