Masseto, asta record per il supertuscan di Frescobaldi

«Ci rende orgogliosi – ha aggiunto il direttore di Tenuta Masseto, Axel Heinz – che il lavoro di tutta una squadra venga tanto stimato a livello internazionale e ci fa molto piacere sapere che questi vini saranno custoditi e anche goduti da grandi appassionati che sapranno apprezzarne l'identità, la storia e l’unicità».

Per questa speciale asta, Sotheby’s e Masseto all’inizio di quest’anno hanno selezionato le annate scegliendo le bottiglie direttamente dal caveau scavato proprio sotto il vigneto e dove le bottiglie di ogni annata di Masseto riposano e maturano in perfette condizioni.I lotti dell’asta hanno attraversato tre decenni: dalla vendemmia 1996, alla 2016. Tra questi, 35 casse contenenti le annate 2006, 2010 e 2011, oltre a Magnum, Doppia Magnum, Imperiali e una singola Nabucodonosor 2010. Tutte le bottiglie del Masseto Caveau sono presentate in casse in legno di rovere realizzate a mano da un artigiano di Bolgheri, numerate e con un certificato di origine firmato dal direttore della Tenuta.

