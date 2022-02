Per offrire la massima sicurezza anche in caso di incendio, la Mégane E-Tech Electric è dotata anche del Fireman Access, un dispositivo innovativo nato dall'esclusiva partnership che lega, da oltre un decennio, il Gruppo Renault al Corpo dei Vigili del Fuoco. Si tratta di un accesso speciale che consente alle squadre di soccorso che devono affrontare una batteria in fiamme di spegnerla velocemente, riuscendo a circoscrivere l'incendio in soli 5 minuti rispetto al tempo di 1 – 3 ore necessario per i veicoli elettrici che ne sono sprovvisti. Oltre a questa innovazione, è previsto un interruttore situato sotto i sedili posteriori che consente alle squadre di soccorso di scollegare la batteria dal circuito ad alta tensione del veicolo. Sui finestrini è apposto anche un QR Code per i soccorritori. In caso di incidente, basta scannerizzarlo per riconoscere immediatamente che si tratta di un veicolo elettrico ed accedere velocemente alle informazioni sulla sua architettura (in particolare, il posizionamento della batteria e degli airbag, i punti in cui è possibile intervenire tagliando rapidamente e senza rischi, ecc.), un aiuto prezioso che consente di guadagnare fino a 15 minuti sul tempo necessario per estrarre un occupante dal veicolo!

