Massimo Ferrari: «Webuild apre al business della manutenzione stradale»

Cambio del mix geografico del fatturato a favore dell’Italia; ingresso nel business della manutenzione delle strade; miglioramento del rapporto ordini/fatturato; sigla del contratto in Texas, ma anche capacità di far partire il cantiere per lo stretto di Messina nel giro di sei mesi.

Massimo Ferrari, classe 1961, general manager corporate and finance di Webuild ha una visione strategica di quello che potrà essere lo sviluppo del gruppo nato nel 2020 da Salini Impregilo.

«Il 2020 è stato un anno fondamentale...