Massimo Osanna: «Riapriamo il Paese e Pompei. Fermare il declino è possibile»

La giornata è mite, la luce è bellissima. Sotto il gazebo, piante di limoni, arance e bergamotti. Sulle tavole tutto intorno a noi, piatti e profumi della cucina campana di terra. Io assaggio la salsiccia con i friarielli, mentre Osanna preferisce la parmigiana di melanzane. I camerieri iniziano a portare “un assaggino di tutto”. «Attento alle porzioni, perché sono abbondantissime», dice Osanna. Osanna è arrivato nel 2014. Allora, formalmente, la carica era di soprintendente. Qui ha trovato il generale Giovanni Nistri, che poi sarebbe diventato, nel 2018, comandante generale dell’arma dei carabinieri. A Pompei, Nistri era già arrivato nel 2012, in una di quelle situazioni di sfacelo che, spesso, fanno dire: «Qui bisognerebbe mandare i carabinieri». Osanna e Nistri – in una Italia abituata ad affidarsi ai demiurghi e agli autocrati – hanno formato una squadra: «Io e Nistri siamo diventati amici. Qui, una volta, succedevano cose indicibili. Lui, con i suoi venti carabinieri e tecnici, ha bonificato tutto. Io e i miei collaboratori abbiamo cambiato dall’interno la macchina. Le due parti del lavoro si sono fuse. Qui nessuno aveva mai fatto manutenzione programmata: ogni settimana crollava un muro. Per due anni, non ho praticamente visto il mio compagno Gianluca. La nostra vita privata era quasi annullata».

Il successo di pubblico dopo la riorganizzazione

Nell’aumento da due e milioni e mezzo a quattro milioni di visitatori, c’è di tutto. In primo luogo, il contrasto al sindacalismo selvaggio: «Io e i sindacati confederali ci siamo misurati e, adesso, ci rispettiamo a vicenda. Con le sigle minori rimane più di un problema. Di certo, la situazione è molto cambiata da quando, al mio arrivo, venivano indette le assemblee alle nove del mattino, per interrompere l’accesso dei visitatori, e io invece facevo aprire lo stesso il sito archeologico».

Alla base della nuova Pompei, si trovano il rifiuto di ogni convivenza con le forme di illecito più opache e multiformi, il riavvio dei lavori negli scavi (fermi dal 1960) e un controllo occhiuto della pulizia e dell’ordine: «A qualcuno questo farà sorridere. Ma, ogni giorno, io conduco una piccola ispezione personale. In un angolo particolare degli scavi, nei punti di accoglienza o nei bagni. Tutto deve essere a posto. A sera, lo smartphone registra spesso 15mila passi».

La mutazione genetica di Pompei è stata resa possibile dall’assorbimento di ragazzi e di ragazze nelle posizioni gerarchiche più differenti. Hanno lauree e dottorati di ricerca in lettere classiche e filosofia, architettura e ingegneria. Gli architetti e gli ingegneri sono una novità. Si parla in inglese con i turisti: cosa prima non scontata.

Osanna ha esercitato l’arte maieutica e la persuasione in maniera sfiancante sulla vecchia struttura, composta da dirigenti magari validi ma non propriamente aperti alle innovazioni: «Quando ho nominato a capo dell’ufficio tecnico una donna di 40 anni, Anna Maria Mauro, di carattere e molto competente, è stato un trauma per la vecchia dirigenza, per lo più maschi di età assai più matura», dice con il sorriso duro di chi ha compiuto una cosa non da poco nelle intenzioni e non scontata nella sua effettiva realizzazione. E, poi, attingendo ad una educata ironia molto da borghesia lucana (il papà Raffaele, morto quando lui aveva tre anni, era un ginecologo e la mamma Rosa Antonia ha tuttora, insieme al secondo marito Antonio Vaccaro, una casa editrice, Osanna Edizioni, specializzata in letteratura latina e in meridionalistica), aggiunge sempre sorridendo: «Quando spiegai alla mia struttura più tradizionalista che avremmo digitalizzato l’archivio, mi guardarono straniti e mi dissero: “Ma, così, lo vedono tutti”».