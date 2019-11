Massimo tre scuole a testa

(pololia - stock.adobe.com)

Va iscritto alla prima classe il bambino che compie 6 anni entro il 31 dicembre 2020. In subordine, in caso di disponibilità, possono essere iscritti anche gli alunni che li compiono entro il 30 aprile 2021. Oltre alla scuola scelta come prima ne vanno indicate altre due.