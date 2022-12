Massolo: «Expo Roma 2030 è sfida Paese, la vetrina Italia offerta al mondo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Expo Roma 2030 è un’opportunità per la città, per l’Italia, per l’Europa e per i partecipanti. È l’Expo per il progresso universale e non l’Expo delle rappresentazioni individuali». Parola dell’ambasciatore Giampiero Massolo, diplomatico di lungo corso, numero uno di Ispi e di Atlantia, ex direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dallo scorso aprile designato ufficialmente alla presidenza del Comitato promotore di Expo Roma 2030. Una sfida per il Paese intero, che vale 50,6 miliardi di euro in dieci anni (3-4 punti di Pil), la nascita di 11mila nuove imprese e la creazione di 300mila posti di lavoro.

Sarà proprio Massolo, il 23 gennaio, ad accogliere a Roma Dimitri Kerkentzes, il segretario generale del Bureau International des Expositions (Bie), che a novembre del 2023, con il voto segreto di 170 Paesi, emetterà il verdetto finale. Kerkentsez resterà nella Capitale fino al 25 gennaio e ci si aspetta che incontri anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e altre figure chiave del governo.

Loading...

Ambasciatore Massolo, siamo in piena “campagna elettorale”. Roma dovrà convincere il Bie della bontà del suo progetto e sbaragliare la concorrenza di Odessa in Ucraina, di Busan in Corea del Sud e soprattutto di Riyadh in Arabia Saudita, sulla carta la rivale più agguerrita…

La visita del segretario generale del Bureau sarà il primo appuntamento di prassi per favorire il contatto diretto tra la città, le istituzioni e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione, dalle imprese ai rappresentanti del sito di Tor Vergata. Roma è stata proposta a settembre 2021 con una lettera ufficiale dell’allora presidente del Consiglio Mario Draghi. Ora comincia il processo per verificare, alla luce del dossier di candidatura, la capacità di tradurre i propositi in fatti e il seguito nell’opinione pubblica e nel sistema Paese. Un processo che proseguirà con la missione ispettiva del Bie in programma nella settimana del 17 aprile.

Il presidente Mattarella ha appena sottolineato la capacità italiana «di fare coincidere l’interesse nazionale con quello più ampio del progresso dell’intera comunità internazionale» come punto a favore della candidatura di Roma per Expo 2030. Che cosa significherebbe per l’Italia e per l’Europa l’aggiudicazione dell’Esposizione alla Capitale in un momento tanto delicato per gli equilibri geopolitici mondiali?