Ucraina, Massolo (Ispi): «Soluzione sia negoziata, ma senza darla vinta a Putin»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«Fare la difesa comune europea è un contributo non solo a una maggiore sicurezza europea, ma anche a una maggiore sicurezza mondiale». Questo dice Giampiero Massolo, ambasciatore e presidente dell’Ispi, intervenuto al Festival dell’Economia di Trento sulle prospettive di una politica europea, sottolineando però che «gli Stati Uniti sono fondamentali per la sicurezza europea e la difesa comune europea non può sostituirsi alla Nato». «A volte sento parlare di incompatibilità fra essere Nato ed essere paese di una Europa che abbia una politica della difesa comune. Ma questa incompatibilità non c’è».

Sulle trattative per l’Ucraina, Massolo dice che «è nostro interesse negoziare il futuro assetto della sicurezza in Europa ed evitare che le regole di questo assetto le detti la Russia: per fare questo a noi serve una pace negoziata che negozi su tutti gli aspetti contesi. Uno stato di attrito continuo con la Russia, invece, non è nell’interesse dell’Europa. Partire negoziando gli aspetti negoziabile, come lo sblocco dei porti ucraini, può essere un primo passo che consenta poi di fare progressi anche su aspetti che non siano il grano».

Loading...

Sul fronte interno Massolo si augura che cresca in Italia «la consapevolezza dei rapporti fra sicurezza e sviluppo economico e che è necessario parlare da pari a pari con i propri partner per definire una posizione comune europea e della nostra coalizione: penso che iniziative estemporanee troppo personalizzate non siano funzionali a questi obiettivi».

Speciale Festival dell’Economia di Trento 2022 Lo speciale sulla manifestazione Un superdossier con le notizie, il programma, gli eventi del festival e del Fuori Festival, e quelli sull’Economia del territorio, raccontati giorno dopo giorno.

Leggi tutti gli articoli Il programma del Festival Ecco il programma giorno per giorno, con tutti i panel del cartellone principale e quelli delle diverse sezioni, direttamente dal sito della manifestazione che è costantemente aggiornato.

Vai al sito del Festival e segui il programma Le dirette streaming degli eventi Un ricco palinsesto di incontri, eventi, talk e keynote a cui prenderanno parte opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori e manager.

Registrati per seguire le dirette streaming e accedere ai video on demand di tutti gli eventi in programma al Festival dell'economia di Trento