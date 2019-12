Mastella ricoverato in terapia intensiva per un malore In terapia intensiva per difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale. Al momento le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione di Andrea Marini

Clemente Mastella, sindaco di Benevento

1' di lettura

In seguito ad un malore il sindaco di Benevento Clemente Mastella, 72 anni, è stato trasportato all'ospedale “San Pio” del capoluogo sannita. Mastella è ricoverato in terapia intensiva per difficoltà respiratorie legate ad asma bronchiale. Secondo quanto si apprende, al momento le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.



Dalla Dc a Forza Italia

Esponente di Forza Italia, Mastella è sindaco di Benevento dal 20 giugno 2016. È stato ministro del lavoro nel governo Berlusconi I dal 10 maggio 1994 al 17 gennaio 1995 e ministro della giustizia nel governo Prodi II dal 17 maggio 2006 al 17 gennaio 2008. Dal 2009 al 2014 per Il Popolo della Libertà è stato membro del Parlamento europeo, ove era già stato parlamentare tra il 1999 e il 2004, non venendo però rieletto nel maggio 2014 con Forza Italia. È stato sindaco di Ceppaloni, suo paese natale, dal 1986 al 1992 e dal 2003 al 2008.

Leader dell’Udeur

Esponente della Democrazia Cristiana, Mastella è stato fondatore di diversi partiti di ispirazione centrista come il Centro Cristiano Democratico (CCD), i Cristiani Democratici per la Repubblica (CDR), l'Unione Democratica per la Repubblica (UDR), l'UDEUR, i Popolari per il Sud e l'UDEUR 2.0. Come leader dell’UDEUR, è stato nella coalizione di centrosinistra di Romano Prodi. Nel 2008 il partito annuncia il “no” alla fiducia al Governo al Senato