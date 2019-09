Master 2020: con Il Sole 24 Ore la bussola per scegliere il corso giusto Efficaci in quasi 9 casi su 10, assicurano uno stage al 60% dei partecipanti per un tasso di occupazione dei “diplomati” dell'82,6 per cento. È questo il biglietto da visita degli oltre 2.800 corsi di master in rampa di lancio per l'anno accademico 2019-20

Nella Guida ai Master in edicola giovedì 26 settembre con Il Sole 24 Ore sono messi sotto la lente i corsi tradizionali e quelli online: Mba, finanza, medicina, information technology. Per queste e per molte altre aree sono approfonditi gli sbocchi occupazionali alla fine del master e anche la possibilità di specializzarsi oltreconfine.

Non mancano indicazioni sui costi, detrazioni, borse di studio, finanziamenti e prestiti d'onore.

A “Master 2020 – Guida alla scelta” (72 pagine, in vendita a 0,50 euro, da aggiungere al costo del quotidiano) è abbinato un motore di ricerca online che permette di accedere a tutti i corsi attivati dalle università italiane, pubbliche, private e telematiche, dai principali enti privati e dalle scuole di eccellenza.

Tutti i corsi sono selezionabili in base all'ateneo, all'area disciplinare, alla provincia, al range di costo e a molti altri criteri