Master 2020: con Il Sole 24 Ore la bussola per scegliere il corso giusto

Per queste e per molte altre aree sono approfonditi gli sbocchi occupazionali alla fine del master e anche la possibilità di specializzarsi oltreconfine. Non mancano indicazioni sui costi, detrazioni, borse di studio, finanziamenti e prestiti d'onore.

A «Master 2020 – Guida alla scelta» (72 pagine, in vendita a 0,50 euro, da aggiungere al costo del quotidiano) è abbinato un motore di ricerca online che permette di accedere a tutti i corsi attivati dalle università italiane, pubbliche, private e telematiche, dai principali enti privati e dalle scuole di eccellenza.

Tutti i corsi sono selezionabili in base all'ateneo, all'area disciplinare, alla provincia, al range di costo e a molti altri criteri