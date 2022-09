Master, cresce l’offerta: 3mila corsi al via. Martedì 12 settembre la guida del Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Aggiornarsi e arricchire il curriculum di nuove competenze. Approfondire i propri interessi culturali e rendere più concrete le prospettive lavoro e carriera. È con queste motivazioni che ci si iscrive a un master post-universitario: a dirlo è l'ultimo rapporto di AlmaLaurea - il consorzio che raggruppa il maggior numero di atenei italiani - sul profilo dei diplomati di master 2021.

Del resto, investire in un master conviene sempre di più per trovare lavoro: a un anno dal titolo, il tasso di occupazione è dell'89,1%, in aumento del 1,9% nell'arco di 12 mesi per chi consegue un master di secondo livello, e ben più alto dei laureati magistrali che si fermano al 74,6 per cento.Il ventaglio di opportunità ai blocchi di partenza nel 2022 e 2023 supera quota 3mila proposte - tra corsi di primo livello, secondo livello, executive e Mba - messe in campo dalle università italiane e dai principali istituti di formazione privati.

Loading...

Un deciso balzo in avanti rispetto ai 2.800 master di un anno fa, con le new entry più consistenti concentrate nell'area sanitaria e in quella economico, sociale e giuridica: entrambe vantano più di mille proposte. In termini percentuali a crescere di più sono i master dell'area scientifico-tecnologico (+7%) e soprattutto quelli umanistici (+20%). Anche quest'anno tutte le aree disciplinari sono attraversate dalla rivoluzione digitale, che ha portato ad aggiornare i piani di studio con saperi legati alle nuove tecnologie.

E, sempre all'insegna del digitale, sul fronte della didattica si punta sempre di più sulle formule blended (in presenza e a distanza) e flessibili, disponibili per oltre 1.400 master.

Il Sole 24 Ore dedica ai master una Guida di 80 pagine: dalle novità sulla didattica alle proposte all’estero, dai costi alle borse di studio e finanziamenti delle banche, l’instant book sarà in edicola martedì 12 settembre al costo di un euro, oltre al prezzo del quotidiano.