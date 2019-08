Master di Experis Academy: riaprono le iscrizioni per i talenti del Motorsport

In cinque anni di attività, Experis Academy ha formato migliaia di professionisti e registrato un tasso di placement dell'80% in tre settori chiave per le professioni del futuro, IT, Engineering e Motorsport. Il successo dell'Academy risiede in un'offerta formativa completa e unica nel suo genere, realizzata in partnership con le aziende leader del settore, che spazia dai master ai corsi di alta formazione ad accesso gratuito, che si rivolge a giovani laureati o a professionisti che desiderano dare una svolta alla loro carriera.

Tutti i master sono realizzati in partnership con realtà multinazionali leader nel mondo delle due e quattro ruote che mettono a disposizione dei corsisti il loro know how e concrete possibilità occupazionali. I master sono erogati in formula weekend, si svolgono tra novembre e maggio, secondo un format pratico-esperienziale che coniuga il training nelle aule di Maranello o Fornovo di Taro, il workshop in azienda e un'esperienza in pista. Inoltre, sono previste agevolazioni e borse di studio per tutti coloro che fanno parte dei team Formula Student o Motostudent.