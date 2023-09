Master post laurea: la guida completa per scegliere il percorso giusto

Ascolta la versione audio dell'articolo

La laurea non è tutto. Per entrare nel mondo del lavoro, dopo tre o cinque anni di percorso universitario, è necessario passare da una dimensione accademica a una più vicina alle attività professionali, investendo sulle proprie competenze e i propri talenti, acquisendo titoli, qualifiche, specializzazioni.

Per costruirsi una carriera in linea con le proprie aspirazioni serve arricchire il proprio bagaglio di nuove conoscenze e abilità: i master, di I e II livello, rappresentano un valore aggiunto, un canale che facilita l'ingresso nel mercato del lavoro.

Per questo Il Sole 24 Ore dedica una guida di 80 pagine a questi percorsi post-laurea, con la panoramica completa delle proposte delle università italiane e dei principali enti di formazione privati, che vedono arricchire i propri programmi con materie nuove che spaziano dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità.

La guida è arricchita da focus sull'estero, indicati per le aree del management, della finanza e fintech, delle nuove tecnologie, di ambiente, sostenibilità e studi in area scientifica, giuridica e umanistica. E non mancano i ranking internazionali dei migliori master e le certificazioni riconosciute in Italia e nel resto del mondo.



Investire su un master post-laurea offre buone chance di trovare lavoro. A un anno dal titolo, la percentuale di chi lavora è pari all’86%: 85,3% per i diplomati di master di primo livello e 86,9% per quelli di secondo livello (rispetto al 75,4% di un laureato triennale e al 77,1% di un laureato magistrale), come evidenziato dal report del consorzio interuniversitario AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei diplomati di master, contattati nel 2022 a un anno dal conseguimento del titolo (12.976 diplomati di master del 2021 di 29 atenei).

