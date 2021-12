Masterclass con i big (ma c’è chi ama i piccoli)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Gli iscritti al biennio per diventare orafi sono stati già tutti “prenotati” dalle aziende del settore. Sia quelle del nostro distretto sia i grandi marchi di Valenza. In questo momento c’è grande richiesta di professionisti, complice il fatto che, durante la pandemia, le aziende di gioielleria hanno accelerato nell’uso della comunicazione digitale e social e attratto nuovi clienti». A parlare è Andrea Romano, direttore della Tarì design school (Tads), scuola che si trova a Marcianise (Caserta) e fa riferimento al centro orafo - che a sua volta, dal 1996, riunisce nel distretto produttivo 400 aziende del settore.

La scuola - che attualmente conta sette percorsi di formazione dedicati a orafi, incastonatori e gemmologi e «storicamente attrae studenti dal Centro Sud» - è nata proprio per rispondere all’esigenza delle imprese del Tarì di avere giovani professionisti formati a dovere da inserire in azienda. Ma non si è fermata qui: «Da qualche anno abbiamo iniziato a collaborare con alcuni grandi brand che hanno sede nel distretto di Valenza - dice il direttore -. Con loro e per loro organizziamo una serie di masterclass post diploma - spesate dagli stessi marchi - che vanno ad aumentare il livello di specializzazione dei nostri studenti». Una formula che sta riscuotendo grande successo: «Ne organizziamo circa quattro ogni anno, ma abbiamo molte richieste da parte dei marchi. Non tutti gli studenti, va detto, una volta diplomati vogliono andare a lavorare per grandi aziende: alcuni preferiscono rimanere in piccole realtà».

La Tads sforna circa 40 orafi per biennio di studi: «Noi non formiamo designer, ma persone che conoscono il processo e le tecniche di produzione dei gioielli. Da qualche anno abbiamo introdotto corsi per l’uso del Cad o della stampante 3d: non tutti gli studenti sono in grado di essere artigiani cioè autonomi nella progettazione e realizzazione e queste competenze vanno a loro vantaggio», continua Romano.

Il legame con il mondo delle aziende è molto forte: «Non solo i docenti sono tutti professionisti del settore, ma andiamo spesso a visitare i grandi stabilimenti produttivi e acquistiamo i macchinari di ultima generazione che vengono utilizzati. Il nostro ruolo è quello di accorciamo il passaggio dalla scuola all’azienda e l’aggiornamento continuo è fondamentale».