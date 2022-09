Gruppo Mastrotto punta sulla partecipazione e fa da apripista per il contratto della concia

Ascolta la versione audio dell'articolo

«In uno dei momenti più difficili per l’economia globale, vogliamo continuare nel nostro percorso di innovazione, sviluppo e sostenibilità coinvolgendo le parti sociali e creando un sistema di relazioni industriali aperto al dialogo e al confronto, dove le persone e il loro benessere si confermano un perno importante della nostra strategia people next level». Chiara Mastrotto, presidente dell’omonimo gruppo, una delle maggiori realtà del settore conciario che ha sede ad Arzignano, in provincia di Vicenza, spiega che nel nuovo integrativo che è stato siglato con Filctem, Femca e Uiltec, le parti hanno puntato sul tema della partecipazione e hanno individuato «da un lato strumenti di flessibilità in grado di rispondere alle esigenze aziendali e nello stesso tempo favorire la conciliazione vita lavoro dei nostri collaboratori. La formazione rimane un punto fondamentale e coinvolgere le parti sociali nel disegno di nuovi modelli atti a favorire l’inserimento qualificato in azienda e allo sviluppo delle competenze presenti è una tappa di un percorso virtuoso di crescita del nostro Gruppo».

In tema di orario di lavoro le parti hanno posto l’accento sui temi della flessibilità produttiva e personale, aumentando gli strumenti per favorire le imprevedibili dinamiche produttive e le esigenze di conciliazione lavorativa e personale dei collaboratori. Per la parte economica è previsto un premio che riguarderà gli oltre 1.100 collaboratori del distretto vicentino con un valore di 600 euro annui che potrà essere incrementato in funzione del raggiungimento degli obiettivi che ancora una volta sono in piena coerenza con le direttrici di gestione del Gruppo, ossia di crescita attraverso la creazione di un prodotto di qualità in linea con le esigenze del cliente e con una grande attenzione ai temi della sostenibilità e della sicurezza. L’accordo, inoltre, ha inserito tra i propri temi anche l’istituzione delle ore etico solidali, ossia la possibilità di donare ore di ferie e permessi, come segno di grande attenzione ai collaboratori che potranno trovarsi in gravi situazioni di difficoltà.

Per i sindacati si tratta di un accordo importante che non valorizza solo l’aspetto economico, ma per la prima volta contiene una parte normativa importante ed innovativa per il settore. Per questo Filctem, Femca e Uiltec, spiegano che «quanto avvenuto in quello che si qualifica il più grande Gruppo conciario del Distretto Veneto, con più di mille dipendenti, è qualcosa che inevitabilmente farà da indirizzo per l’intero territorio aprendo ad innovazioni contrattuali per il settore».