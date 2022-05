Mastrotto, raddoppia il premio di produzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Gruppo Mastrotto - una delle principali industrie conciarie a livello globale - ha deciso di raddoppiare il premio di produzione per i propri dipendenti, portandolo a 1,5 milioni di euro. Questa scelta - spiegano in azienda - «nasce innanzitutto dalla valutazione dell’assiduo impegno e ampia flessibilità dimostrati dai lavoratori nel far fronte ad un anno ancora difficile per gli effetti della pandemia, ma che vedrà comunque il Gruppo chiudere in questi giorni il bilancio 2021 con risultati di grande soddisfazione». Non un’iniziativa isolata, «ma un percorso di continua e progressiva valorizzazione del capitale umano, asse portante della strategia “People, next level”, che da sempre Gruppo Mastrotto considera alla base dei successi dell’azienda: le persone, dunque, intese come prima ricchezza e primo motore di sviluppo». La decisione di riconoscere questo premio ai lavoratori «poggia non solo sui buoni risultati ottenuti nel 2021 , ma anche sulla consapevolezza delle crescenti difficoltà legate al caro vita, che i lavoratori devono affrontare tutti i giorni, dalla benzina alle bollette, dai beni alimentari ai trasporti».