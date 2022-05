Matakauri Lodge, Nuova Zelanda

Le rive del lago Wakatipu, alle porte di Queenstown, cittadina dell'isola meridionale della Nuova Zelanda, fanno da cornice alla splendida vista sulle montagne della catena The Remarkables circostanti. Ma il Matakauri Lodge non è solo natura e paesaggio. È anche un resort dove deliziarsi con la cucina gourmet a base di prodotti locali.e tour di wine testing e un punto di partenza per escursioni dedicate al bungy jumping, al paracadutismo, al rafting e canyoning. In bassa stagione la tariffa di una doppia parte da 1.130 dollari.

