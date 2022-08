Matera, lanciato appalto da 311 milioni per collegare la città alla ferrovia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ad una settimana circa dall'approvazione del progetto definitivo, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato l'8 agosto sulla "Gazzetta Ufficiale: dell’Unione Europea il bando di gara, dell’importo complessivo di circa 311 milioni di euro, per la realizzazione della nuova linea Ferrandina-Matera La Martella. L'attivazione della linea é prevista 2026 e permetterá di rompere lo storico isolamento della cittá lucana connettendola alla rete nazionale e facilitando così la mobilitá, altrimenti problematica.

Il lancio della gara, spiega RFI, segue l’approvazione del progetto definitivo da parte del commissario straordinario di Governo per l’opera, Vera Fiorani, "e segna un importante passo nello sviluppo dell’intervento, la cui attivazione è prevista entro il 2026 e che rientra nelle opere finanziate dal Pnrr".

La nuova linea, si evidenzia, permetterà di collegare Matera all’infrastruttura ferroviaria nazionale attraverso una linea elettrificata di 20 chilometri a binario unico. La stazione di Matera-La Martella sarà servita sia da un collegamento diretto con la stazione di Ferrandina, sia da un collegamento verso Nord attraverso la nuova bretella di collegamento con la linea Battipaglia- Potenza-Metaponto. "Il progetto - dice inoltre RFI - consentirà inoltre di istituire collegamenti ferroviari di lunga percorrenza tra Matera e il sistema AV e di potenziare l’offerta di trasporto pubblico locale sul territorio in termini di frequenza e qualità".

Lo sblocco del progetto, atteso da decenni, é stato accolto con soddisfazione dalle istituzioni e dalle forze sociali della Basilicata. Per quest'area della Lucania che guarda molto alla Puglia, all'arco ionico e al porto di Taranto, si apre una prospettiva nuova, anche sotto il profilo economico considerato anche l'avvio della Zona economica speciale. Quest'ultima, che a settembre attiverá lo sportello unico per agevolare l'insediamento delle imprese e delle attivitá economiche, comprende infatti anche un'ampia area del Materano oltre a far leva come asset principale sul porto di Taranto.