Materiali, modelli e finiture che rendono lo zaino un vero passe-partout

Zaino in canvas, con rifiniture in pelle, HERSCHEL SUPPLY CO. (210 € su MR PORTER).

Di questa contre-couture l'accessorio simbolo è lo zaino, ideale per viaggiare, arrivare, ripartire. La strada è esperienza di vita vera, di scoperta e anche di un errare (nel senso di muoversi a caso) che è molto umano e poco tecnologico. Riprendersi la strada è, in qualche modo, riprendersi la vita, interpretarla attraverso una mappa di carta senza farsi teleguidare da navigatori precisi quanto ottusi. Questo è il suggerimento offerto dall'artwork in queste pagine, che fa da sfondo ideale alla presenza degli zaini che proprio ad affrontare il viaggio, reale e simbolico, servono.

Zaino collezione Corno, in tessuto tecnico riciclato, nata per il rilancio del Corno alle Scale, PIQUADRO (320 €).

Regola numero tre: rispettare l'ambiente. La linea high performance Corno alle Scale di Piquadro è frutto di un progetto che si propone il rilancio economico, attraverso la promozione turistica, ma sostenibile, di Corno alle Scale, la località sciistica dell'Appennino bolognese dove si allenava da ragazzo Alberto Tomba. In tessuto riciclato, è equipaggiato per lo sci alpinismo più autentico e, dunque, dotato di fascette per agganciare sci, ciaspole, snowboard e bastoncini, nonché tasca per casco, cappuccio, pala e sonda. Anche lo zaino di Paul Smith è in materiale riciclato shell – un tessuto tecnico formato da 3 diversi strati saldati – con imbottiture strategiche contro i graffi, tasca per computer foderata antiurto e svariati scomparti interni ed esterni per salvaguardare l'ordine. Il modello di Ermenegildo Zegna rientra tra i rispettosi dell'ambiente perché la lana usata per crearlo, oltre che segno distintivo della maison, arriva da materiali di lavorazione ed è, quindi, parte del progetto di upcycling che si chiama #UseTheExisting. Non un tessuto che si trova spesso negli zaini, dunque sicuramente insolito, e anche nel taglio e nella foggia conserva qualcosa di sartoriale che lo rende riconoscibile, anche se il marchio non è immediatamente visibile: basta toccarlo. Si tratta, infatti, del filato merino 14milmil14, dal diametro di 14 micron. Le rifiniture sono in pelle e la chiusura è a moschettone, per dare quel tocco di “sempre più in alto” che anche in ufficio e persino in un cda non guasta.

Backpack in lana #usetheexinting, rifinito in pelle, ERMENEGILDO ZEGNA (1.495 €).

Regola numero quattro: autenticità. Rispettare le origini e le caratteristiche peculiari di ciascuno non è solo una pratica di inclusione, ma la presa di coscienza che certi materiali, assetti, tenuta sono i migliori e, per un uomo di stile, la scelta del meglio è sempre quella più giusta. Herschel Supply Co. , marchio canadese, produce, dal 2009 a Vancouver, accessori per la vita all'aperto. La sua resistente tela di cotone è garanzia di performance, quanto le cinture in cuoio con fibbia sono un segno distintivo riconoscibile come un logo. Nato per la montagna, ha però, negli interni foderati di rosa fucsia, una tasca imbottita per laptop, fodera di rete traspirante per il dorso a contatto con le spalle, chiusura a coulisse e fibbie con magneti.

Backpack in materiale riciclato shell, PAULS MITH (530 €).

Ha un difetto lo zaino? Purtroppo sì. Sta dietro le spalle. Se occorre qualcosa, bisogna toglierlo e portarlo davanti. Risolve il dilemma tra mani libere (zaino) o occupate (borsa) la cross-body bag, la forma più evoluta di marsupio: con taschine e zip alta, permette di prendere qualsiasi cosa comodamente, senza cambiare assetto. Quella a righe bajadera della collezione estate 2022 di Prada , con i suoi colori squillanti, è un felice compromesso: cancellerà col buonumore ogni nostalgia dello zaino. La collezione disegna e propone una Utopia of Normality, quella a cui tutti aspiriamo, con i nostri zaini in spalla.