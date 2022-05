Materiali riciclati e tracciabili: la maglia rosa del Giro corre in sostenibilità

In quegli anni, il rosa era considerato un colore virile, derivato dal rosso primario, rovente, materico e sanguigno. I colori pallidi e graziosi come il celeste virginale erano riservati alle fanciulle.

Quale rosa sia stato, nel 1931, resta un mistero. Il colore della maglia del vincitore non è mai stato registrato: non ha un codice del Pantone Color Institute. Anno dopo anno viene reinventato. In questa edizione del Giro è stato scelto il Pantone 190C, un rosa pastello-bubble gum per una maglia che un giorno sarà biodegradabile. Come una caramella.