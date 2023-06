Materie, il nuovo podcast del Sole 24 Ore e di Radio24

La pandemia prima e la guerra in Ucraina poi hanno messo in crisi le catene di fornitura globale. Un sistema complesso che, da decenni a questa parte, ha fatto da architrave all’economia mondiale. È stato allora che ci si è improvvisamente resi conto dell’importanza vitale di tante materie prime per noi essenziali: una su tutte il gas con cui scaldiamo le nostre case e forniamo di energia le nostre imprese. Improvvisamente questo bene così essenziale è diventato ostaggio di dinamiche geopolitiche costringendoci ad adottare contromisure senza precedenti.

Ma lo stesso si potrebbe dire del grano di cui l’Ucraina è importante fornitore globale e di tante altre commodities vitali per funzionamento della nostra economia. Lo si può dire anche ad esempio degli smartphone composti da 40 materiali diversi, dall'oro all'argento, passando per litio, cobalto, plastica, tutti estratti, creati, lavorati in luoghi diversi del pianeta. Gli smartphone, le batterie, le lattine di alluminio e persino lo spaghetto che portiamo sulle nostre tavole nascono grazie a una rete globale di coltivazione, estrazione, stoccaggio e commercio di materie prime.

Per questo è diventato strategico assicurarci adeguate forniture di materie prime che, in un mondo che procede a passo spedito verso la de-globalizzazione, non sono più un bene da dare per scontato. A partire da quelle essenziali per il processo di transizione energetica su cui l’Europa e il mondo si giocano la sfida più importante di tutte: la lotta ai cambiamenti climatici.

I temi della serie sono: Gas, Petrolio, I metalli del futuro - Litio, cobalto e nichel, Grano, Le vecchie glorie - Rame, argento, alluminio, acciaio ed infine Le terre rare.