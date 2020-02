Materie prime, il coronavirus mette in fuga gli hedge funds

Oms: attuale diffusione del coronavirus non è pandemia

3' di lettura

Una fuga così precipitosa non si era vista nemmeno ai tempi del crac di Lehman Brothers. Il coronavirus sta facendo scappare a gambe levate gli speculatori dalle materie prime, con vendite concentrate soprattutto su petrolio e metalli – di cui la Cina importa volumi enormi rispetto agli altri Paesi – ma che in realtà non stanno risparmiando quasi nessun prodotto.

Nel giro di due settimane, tra il 21 gennaio e il 4 febbraio, gli hedge funds hanno ridotto l’esposizione rialzista per l’equivalente di 35 ,9 miliardi di dollari calcola Société Générale. E questo solo sui mercati Usa, puntualmente monitorati dalla Commodity Futures Trading Commission (Cftc).

Una ritirata di queste proporzioni nell’arco di appena 15 giorni è senza precedenti, almeno da giugno 2006, quando è iniziata la serie di statistiche della Cftc, osserva la banca francese.

La fuga ha subito un’accelerazione nella settimana 28 gennaio-4 febbraio, quando le posizioni nette lunghe (all’acquisto) sono state tagliate di un terzo, per 20,4 miliardi di dollari. In parte sono state liquidate posizioni rialziste e in parte sono state aggiunte posizioni corte: scommesse che pagano in caso di un ulteriore ribasso dei prezzi.

Nemmeno tra il 2008 e il 2009, quando i mercati andavano a picco anticipando la recessione globale, si era assistito a un simile dietrofront dei fondi di investimento.