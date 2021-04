Materie prime, corre anche il prezzo dei prodotti agricoli: mais e soia record

3' di lettura

La corsa al rialzo delle materie prime non risparmia i prodotti agricoli, trainando a livelli record i prezzi di cereali e soia. Il mais per la prima volta da otto anni ha superato la soglia psicologica dei 6 dollari per bushel al Chicago Board of Trade, dopo aver quasi raddoppiato di prezzo nel giro di un anno. Nello stesso periodo anche i semi di soia hanno subito analoghi rincari: ora scambiano sui massimi dal 2014 e puntano verso 15 dollari per bushel. Intanto l’olio di soia ha appena raggiunto...