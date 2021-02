Materie prime e idrogeno, l’acciaio in Borsa ritorna attraente La corsa dei prezzi e le possibilità di recupero produtttivo spingono i titoli dei player siderurgici - Ex Ilva alla finestra, in attesa di mettere a terra il nuovo piano, mentre per ArcelorMittal gli analisti prevedono un Ebitda di 1,472 miliardi nel quarto trimestre di Matteo Meneghello

(REUTERS)

Salzgitter, ThyssenKrupp, ArcelorMittal, Ssab. Il barometro sta tornando al bello per i principali player europei dell’acciaio. Il trend positivo si è innescato nelle ultime settimane dell’anno scorso, è proseguito con il rally delle materie prime di gennaio e non sta deludendo nemmeno ora, dopo un primo assestamento in vista della pubblicazione dei conti trimestrali, attesa nei prossimi giorni. Il contesto è positivo, con i prezzi in aumento e molti settori che stanno tornando a comprare, e con ...