Materie prime, formule, packaging, utilizzo: la bellezza della cosmetica pulita

Le aziende si stanno muovendo verso un approccio più responsabile a 360 gradi e le soluzioni che vengono presentate sono innumerevoli (si vedano gli articoli in pagina). Solo per citare due novità, in materia di imballaggio Unifarco ha presentato Eticpack, nuovo packaging per prodotti di personal care realizzato in Ecoallene, materiale proveniente dal riciclo post consumo di packaging multistrato, materiale che ha vinto il primo premio nella categoria Packaging responsabile e sostenibile agli Oscar dell’Imballaggio. Un progetto che applica un modello di economia circolare virtuoso per il settore cosmetico venduto nel canale farmacie che coinvolge i principali attori della filiera, dal produttore al rivenditore al consumatore. Proprio i cittadini, infatti, diventano motori propulsivi di questo modello organizzativo: il materiale in Ecoallene, una volta utilizzato, viene conferito direttamente in farmacia, che diventa così un punto di raccolta. Il packaging verrà poi trasformato in polimero post consumo, tornando a nuova vita risultando quindi 100% riciclato e a sua volta riciclabile.

Dal pack alle materie prime dagli scarti alimentari, sempre Unifarco ha lanciato un progetto che riguarda lo zafferano coltivato nel bellunese come ingrediente per la cosmetica. In particolare, i petali del fiore da cui si ricava l’oro rosso non sono usati a fini alimentari e quindi in genere fatti uscire dal ciclo produttivo. Uno scarto di 40 chili ogni 500 grammi di stigmi prodotti che, attraverso una tecnica estrattiva particolare come la sonicazione (ossia estrazione di flavonoidi tramite onde sonore ad alta frequenza), permette di ricavare miscele ricche di polifenoli come quella a effetto illuminante che dall’anno prossimo sarà presente in alcuni prodotti Dolomia proprio per la sua proprietà depigmentante.