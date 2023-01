Materie prime, dopo il grande esodo la volatilità è l’unica certezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Guerra in Ucraina e sanzioni contro la Russia, misure anti Covid in Cina, politiche monetarie e rischio recessione. Per le materie prime (e non solo) il 2022 è stato un anno denso di incognite e imprevisti, che hanno provocato violente oscillazioni di prezzo. E anche quest’anno l’unica certezza sembra essere la volatilità, destinata a proseguire.

Ogni altra previsione degli analisti è condizionata da premesse aleatorie e lo scenario potrebbe cambiare da un giorno all’altro in caso di svolte – anche...