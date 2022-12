Materie prime, nuovi rischi: la guerra in Ucraina ferma le polizze marittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sanzioni e non solo. Navi e aerei che trasportano merci dalla Russia, dalla Bielorussia e anche dalla martoriata Ucraina rischiano con l’arrivo del nuovo anno di perdere le coperture assicurative a causa del crescente timore delle compagnie di essere chiamate a risarcire danni miliardari: uno sviluppo che potrebbe portare ulteriore scompiglio nelle supply chain, ostacolando anche i rifornimenti di materie prime che Mosca esporta ancora senza restrizioni e in volumi rilevanti persino in Europa, come...