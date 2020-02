Materie prime a picco, le scorte si accumulano a livelli record

L’allarme tocca da vicino anche l’Opec Plus, che si riunirà la settimana prossima per decidere come fronteggiare la caduta dei prezzi del petrolio, che sembra ormai irrefrenabile. L’Arabia Saudita, secondo fonti del Financial Times, starebbe ora premendo per un taglio di produzione extra di un milione di barili al giorno, che porterebbe la riduzione totale a 3,1 mbg. Sarebbe l’intervento più drastico dai tempi della recessione globale. E anche la Russia, pure restando cauta, ora sembra incline a intervenire: «Dobbiamo vedere come si sviluppa la situazione del coronavirus – ha detto il ministro Alexandr Novak all’agenzia Interfax – Ma come vedete ci sono già parecchi casi in Europa, dunque le previsioni (sulla domanda petrolifera) andranno riviste».

Al centro dell’attenzione dei produttori di greggio c’è senza dubbio il numero crescente di petroliere ormeggiate in Asia per essere usate come stoccaggi galleggianti: un’opzione non giustificata da interessi speculativi (oggi come oggi si perde del denaro) ma che rappresenta piuttosto una scelta obbligata. Solo nei pressi di Singapore si contano già una quarantina di Vlcc usate come stoccaggi galleggianti. A bordo ci sono almeno 80 milioni di barili: in parte di greggio, ma soprattutto di carburanti per navi e aerei dopo che il coronavirus ha semiparalizzato i trasporti, al punto da mettere in crisi la logistica a livello globale. In Cina in particolare le scorte di carburanti sono prossime a raggiungere 56 milioni di tonnellate, utilizzando l’80-85% di capacità totale dei serbatoi, contro il normale livello di 30-40 milioni in questo periodo dell’anno, afferma la società di consulenza Sci99.

I consumi petroliferi nel Paese asiatico sono diminuiti di un quarto a causa dell’epidemia, stimano gli analisti. E a livello globale ci si aspetta ormai una contrazione della domanda nel secondo trimestre. Non tutti hanno già rivisto le stime per tenere conto della crescente diffusione dell’epidemia nel mondo. Chi l’ha già fatto, come Fge, ora prevede che la domanda petrolifera quest’anno non crescerà affatto. Un’altra cosa che non si ripeteva dalla crisi finanziaria post-Lehman.