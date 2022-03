Materie prime in portafoglio, cosa fare

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Cose mai viste. Questo 2022 dei mercati finanziari si presenta più complicato di quanto si potesse immaginare. La guerra ha stravolto tutte le previsioni e ai timori per l’inflazione e per il ritiro degli stimoli monetari delle banche centrali si è aggiunto il conflitto in Ucraina, che minaccia una recessione globale.

Siamo, di nuovo, di fronte a una crisi che può essere detonata dai mercati finanziari; un po’ come nel 2008, quando saltò il castello di carta fatto di debiti e di prodotti finanziari...