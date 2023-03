Materie prime strategiche, proposta Ue contro dipendenza da altri continenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

BRUXELLES – Nel tentativo di darsi una politica industriale in campo tecnologico e rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, la Commissione europea ha presentato oggi, giovedì 16 marzo, un atto legislativo che deve servire a diversificare le fonti di approvvigionamento nel delicato settore delle materie prime più cruciali, quelle utilizzate nella produzione di microprocessori o batterie. Entro la fine del decennio, la dipendenza da un solo paese dovrà essere limitata al 65% della domanda.



Il regolamento prevede misure lungo tutta la catena del valore in modo che, entro il 2030, la UE possa rispondere ad almeno il 10% della domanda interna in materie prime. Nel contempo, sempre entro la fine del decennio, i Ventisette devono essere autonomi per il 40% nella lavorazione e la raffinazione di questi elementi e per almeno il 15% nel loro riciclaggio. I Ventisette saranno chiamati a facilitare i permessi (l'iter dovrà essere ridotto a 24 mesi per l'estrazione e a 12 mesi per il riciclaggio).

Dombrovskis: affidabilità delle fonti in un contesto competitivo

Parlando a un gruppo di giornali europei, tra cui Il Sole 24 Ore, il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha spiegato che l'obiettivo di Bruxelles è di far sì che «in un contesto competitivo le fonti di approvvigionamento siano affidabili». L'ex premier lettone si aspetta che la domanda mondiale in terre rare cresca di 5-6 volte entro il 2030 e di 6-7 volte entro il 2050.

La domanda di litio potrebbe aumentare di 12 volte entro il 2030 e di 20 volte entro il 2050. Il regolamento specifica che entro il 2030 «non più del 65% del consumo annuo dell’Unione di ciascuna materia prima strategica, in ogni fase della sua lavorazione, possa provenire da un solo Paese terzo».