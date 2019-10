Maternità

• Sono previste particolari tutele rivolte alle lavoratrici madri. In particolare non possono prestare attività lavorativa nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto, per il periodo tra la data presunta e quella effettiva e per i 3 mesi successivi al parto

• Tali periodi concorreranno ugualmente all’anzianità

di servizio

• Vige il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza dal momento dell’inizio fino al concludersi del congedo di maternità, restando consentito il licenziamento solo nelle ipotesi di giusta causa

• La lavoratrice potrà presentare le dimissioni in questo periodo se comunicate in forma scritta e convalidate, senza dover osservare alcun preavviso