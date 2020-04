Maternità surrogata, l’Italia rischia la condanna di Strasburgo Sarà la Consulta ad accertare se la legge sulla fecondazione assistita sia in conflitto con la Carta e con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo di Fausto Pocar*

Sarà la Consulta ad accertare se la legge sulla fecondazione assistita sia in conflitto con la Carta e con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo per la parte in cui nega il riconoscimento anagrafico ai bambini delle coppie omosessuali nati da maternità surrogata, esclusa in Italia e sanzionata penalmente. La Cassazione, con l’ordinanza, 8325, solleva dubbi di costituzionalità in merito alla possibilità di impedire la delibazione della sentenza straniera che riconosce la doppia paternità per i bimbi nati all'estero con il cosiddetto “utero in affitto” .

I motivi di conflitto con il parere della Grande Chambre

L’ordinanza della Cassazione ravvisa essenzialmente due motivi di conflitto del’articolo 8 della Cedu sul diritto alla vita privata come interpretato nel parere della Grande Chambre della Corte di Strasburgo, del 3 aprile 2019, con il diritto italiano come interpretato dalle Sezioni unite.

Il primo motivo è individuato dall’ordinanza nella prevalenza attribuita ad un principio di ordine pubblico internazionale dello Stato italiano sull’interesse concreto del minore. Il rifiuto del riconoscimento della filiazione come risulta dall’atto di filiazione registrato all’estero per contrarietà con l’ordine pubblico, espresso in via astratta dalla legge italiana nella contrarietà del nostro ordinamento alla maternità surrogata, appare in effetti contrastante con la posizione assunta dalla Corte di Strasburgo nel suo parere. Va rilevato in proposito che l’interesse preminente del minore è il criterio cui si devono attenere, secondo l’articolo 3 della Convenzione del 1989 sul diritto dei minori, in vigore per l’Italia, tutte le azioni relative ai minori, di competenza delle istituzioni pubbliche e private, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi degli Stati parte.

La Convenzione del 1989

Pertanto una legge che adotti un principio di ordine pubblico che trovi applicazione astrattamente e automaticamente, eventualmente anche in deroga all’interesse superiore del minore è in contrasto con il principio espresso nella Convenzione del 1989, che è a sua volta un principio di ordine pubblico che deve avere prevalenza, per il suo carattere preminente, su altri principi di ordine pubblico, compreso quello che esprime contrarietà alla maternità surrogata (quali che siano i mezzi di dissuasione di quest’ultima e le conseguenze anche penali che possano essere previsti dall’ordinamento nazionale).