Maternità surrogata lunedì in Aula alla Camera. Nel nuovo testo perseguite solo le coppie italiane

Inseguita da una scia di polemiche e dai cannoneggiamenti delle opposizioni, la proposta di legge che rende la gestazione per altri reato universale sta per approdare all’esame dell’Aula di Montecitorio. È arrivato giovedì 15 giugno il disco verde della Commissione Giustizia della Camera al mandato al relatore, Carolina Varchi di Fratelli d’Italia. Se la proposta andrà in porto la maternità surrogata diventerà a tutti gli effetti un reato anche negli altri Paesi, oltre che in Italia dove questa pratica è già vietata dal 2005 ma solo sulla carta, visto che a oggi non si registrano condanne.

La proposta di legge

È uno dei cavalli di battaglia di Fdi sin dalla scorsa legislatura ma il testo sta marciando nei corridoi e nelle stanze della Camera già da diverse settimane. L’ultimo atto è una spaccatura perfino dentro al Partito democratico: i deputati dem si sono divisi su un emendamento a firma di Riccardo Magi (+Europa) per la depenalizzazione in Italia di questo reato. Il gruppo ha votato contro quest'ultima proposta di modifica ma alcuni deputati Dem come Alessandro Zan e Rachele Scarpa si sono astenuti. In sostanza le opposizioni hanno tutte contestato l'idea che un reato presente in Italia possa essere dichiarato unilateralmente universale, cioè perseguibile anche se commesso all'estero, compresi i Paesi dove la condotta è lecita e regolamentata, come in Canada o negli Usa. L’obiezione è che una legge sia lo strumento sbagliato e che serva al contrario una convenzione internazionale ratificata dai Paesi per perseguire universalmente una condotta. In realtà la pdl non punta a vietare la pratica negli altri Paesi ma a perseguire chi rientra in Italia dopo averne fatto ricorso. È questa la posizione del centrodestra che bocciato tutti gli emendamento. Tutti tranne uno.

La correzione del testo

Passa una proposta della stessa maggioranza che introduce una distinzione fondamentale: il nuovo testo prevede infatti che siano perseguibili solo i cittadini italiani che compiono questa pratica nei Paesi dove è permesso, non i cittadini stranieri. Tuttavia Riccardo Magi (+Europa) ha evidenziato che questo porterebbe a situazioni paradossali, in caso di una coppia gay composta da un italiano e da uno straniero. La relatrice Carolina Varchi (Fdi) ha invece sottolineato che questo nuovo reato «disincentiverà il ricorso a questa pratica, fermando il turismo procreativo e più in generale questo mercato». M5s ha votato a favore e il Pd si e' diviso.

I testi alternativi

Un controcanto al testo della maggioranza è stato elaborato dall’Associazione Luca Coscioni e depositato il 16 giugno dal senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto. «Il disegno di legge sulla gravidanza per altri solidale condanna fermamente ogni forma di sfruttamento e commercializzazione - spiega una nota - prevedendo un reato specifico per la piena tutela delle persone che con generosità forniscono disponibilità per poter portare avanti un gravidanza per chi non può e mettendo al centro i diritti di tutte le persone coinvolte e garantendo l'accesso a questa tecniche di fecondazione assistita per tutti coloro che ne hanno bisogno con la tutela assoluta dei nati in Italia o all'estero».

Il parere contrario di +Europa

«La proposta di legge Varchi per rendere reato universale la gestazione per altri è un obbrobrio giuridico, insostenibile dal punto di vista del diritto e incostituzionale. Ecco perché oggi ho depositato in Commissione Affari Costituzionali una proposta di parere contrario a questa legge». E la battaglia continua.