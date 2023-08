Maternità surrogata, Ue condanna l’Italia per aver violato i diritti di una bambina nata nel 2019

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Italia ha violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo per non aver riconosciuto legalmente il rapporto di filiazione tra il padre biologico ed una bambina nata nel 2019 in Ucraina con la maternità surrogata. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani.

Che cosa ha deciso la Corte europea

Ecco i dettagli della vicenda. Lo Stato italiano ha violato i diritti di una bambina, nata nel 2019 in Ucraina con il ricorso alla maternità surrogata, impedendo il riconoscimento legale del rapporto di filiazione con il padre biologico, e facendo di lei un’apolide. Per questo, la Corte europea dei diritti umani ha giudicato l’Italia colpevole di aver violato il diritto alla vita familiare e privata della bambina di cui non svela le generalità.

La Corte ha inoltre stabilito che le autorità italiane dovranno versare alla bimba 15mila euro per danni morali e 9.536 per le spese legali sostenute dal padre biologico e la madre intenzionale.

Il ricorso a Strasburgo avviato nel 2021

A portare il caso alla Corte di Strasburgo nel settembre del 2021 sono stati il padre biologico e la madre intenzionale della bambina, entrambi cittadini italiani, e di cui nella sentenza non vengono indicate le generalità.

Il ricorso a Strasburgo è stato introdotto dopo che i due si sono visti rifiutare ripetutamente dagli uffici dell’anagrafe e dai tribunali italiani il riconoscimento legale del legame con la bimba.