Maticmind punta a crescere all’estero e a consolidare la collaborazione con la Pa

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Maticmind, attivo nel settore dell’Ict italiano, inaugura il suo nuovo Experience Center a Milano. Uno spazio, nel cuore della città, in cui vengono progettate e realizzate soluzioni innovative al servizio dei clienti Maticmind: più di 1000, di cui il 50% rappresentato da realtà pubbliche quali strutture ospedaliere, Pa o grandi infrastrutture.

Maticmind ha chiuso il 2022 con 443 milioni di euro di ricavi proforma, in crescita del 44% rispetto all’anno precedente. L’obiettivo è di migliorare ancora nel 2023, per raggiungere una quota superiore ai 510 milioni di ricavi proforma, equivalente ad un +15%. Crescita che passa anche attraverso le numerose acquisizioni strategiche del gruppo, operate in questi anni in diversi settori come cybersecurity, fibra ottica ed intelligenza artificiale (per citarne alcuni). Un ampliamento del gruppo da cui deriva anche un aumento del personale ed una capillarità sul territorio: ad oggi Maticmind ha 14 sedi in tutta Italia, da Nord a Sud, e 1200 dipendenti, con un piano di assunzioni per 200 nuovi ingressi.

Loading...

«Vogliamo continuare a crescere, come fatto in questi anni, per consolidare la nostra posizione, iniziando a valutare anche i mercati esteri», sottolinea Luciano Zamuner, Amministratore Delegato di Maticmind.