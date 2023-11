Maticmind seleziona talenti con le escape room

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dimenticate i classici colloqui e le domande trabocchetto che vi mettono in difficoltà. Quei minuti di terrore ma determinanti per il vostro futuro. Maticmind, azienda system integrator leader nel settore Ict (Information and Communication Technologies) in Italia ha pensato ad un modo innovativo per attirare le nuove generazioni di talenti: selezionare i dipendenti attraverso escape room e giochi di logica.

L’azienda, che ha sedi a Milano, Roma, Torino e Firenze, da inizio anno ha già assunto 180 persone ed è sempre alla ricerca di figure da inserire nell’organico come Security Engineer, Network Engineer, specialisti nella cybersecurity, oltre a candidati da inserire nell’area Sales e Project Management. Ma come funziona il reclutamento? I candidati, che hanno partecipato al Digital Talent Fair, andato in scena il 10 ottobre (ndr.) di Employerland, hanno potuto conoscere le nuove posizioni aperte in Maticmind, che negli ultimi anni ha stretto accordi strategici con il mondo accademico e creato il suo Talent Garden, vivaio per effettuare scouting. Durante il Digital Talent Fair, evento totalmente digitale, il candidato si è registrato per iniziare ad esplorare le nuove opportunità lavorative. Una vera e propria “città virtuale”, all’interno della quale le risorse registrate hanno trovato numerosi edifici, ognuno rappresentante un’azienda. Nell’edificio dedicato a Maticmind, le ragazze ed i ragazzi interessati, hanno potuto esplorare la storia dell’azienda e conoscere le posizioni aperte al momento. Tra i candidati, sono stati individuati i migliori dieci profili, che sono stati poi chiamati a partecipare alla procedura di selezione che Maticmind. Invitati ad un percorso di selezione “giocando”, tramite l’innovativo strumento della “gamification”, Maticmind (supportata da Employerland) ha organizzato delle Escape Room - ad esempio a tema Fuga dalla navicella spaziale, Fuga dal ristorante cinese e molte altre - a cui hanno partecipato contemporaneamente tutti i potenziali candidati, con lo scopo di risolvere gli enigmi di logica, matematica, statistica a cui sono stati sottoposti nel corso dei “giochi”.

Si tratta di «un modello di recruitment all’avanguardia, digitale e coinvolgente, studiato per catturare l’attenzione e l’interesse delle nuove generazioni, sempre più connesse e attratte dal mondo digitale», racconta Sara Podeschi, Hr Business Partner di Maticmind. Grazie a questo progetto di scouting, «Maticmind incontra i ragazzi, li forma per circa 6 mesi, gli affianca un tutor per inserirli nel mondo lavorativo e poi li introduce in azienda. Un percorso che rientra nella volontà societaria di supportare i giovani e premiare il merito», chiosa Podeschi.