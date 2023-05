Matilde Celentano, il medico che consegna Latina al centrodestra

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il centrodestra si riprende Latina. Matilde Celentano è la prima donna-sindaco nella storia della città. Sull’onda lunga del trend nazionale e regionale, la candidata si è affermata con circa il 70% delle preferenze. Supportata da Fratelli d’Italia, Lega, lista Matilde Celentano Sindaco, Udc-Dc e Forza Italia si è imposta nettamente sul primo cittadino uscente Damiano Coletta, sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle, Per Latina 2032 e Latina Bene Comune.

Vittoria dedicata alle donne

“Dedico questa vittoria a tutte le donne della mia città. È un risultato straordinario. Sono felice, commossa, emozionata, ma avverto tutta la responsabilità di rimettere in piedi una città in stato di abbandono. Mi conforta il fatto che non sarò sola, potendo contare su una maggioranza solida - ha detto la neo sindaca - Questa vittoria ci dà ragione sulla proposta politica di centrodestra, credibile e fattibile e che, ne sono certa, sarà in grado di dare risposte alla città e alla comunità di Latina tutta, che attende la realizzazione di un progetto di sviluppo”.

Loading...

La professione di medico

La sindaca è nata a Carbonia, in Sardegna, il 14 ottobre del 1959. Arriva in provincia di Latina quando ha 13 anni e vive per tre anni a San Felice Circeo. Poi si trasferisce a Latina, dove frequenta le scuole superiori e consegue la maturità. Nel 1987 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Nel 1991 presso l'Università degli Studi di Milano consegue la Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione Perfezionamento in Posturologia e Chinesiterapia. Attualmente Celentano è dirigente medico della Asl di Latina.