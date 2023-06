Matrimonio a casa Rothschild, la sconosciuta “Versailles” d’Inghilterra

Ascolta la versione audio dell'articolo

La bottiglia verdolina, in mostra nella teca, alla parete di un'antica cantina in mattoni, sembra un misero relitto finito lì per sbaglio. Guardando meglio, la data impressa sul vetro è 1787: due anni prima della Rivoluzione Francese. Quando quel Bordeaux fu imbottigliato, Luigi XVI, ultimo re di Francia, era ancora saldamente sul trono; l'Europa ancora in pieno Ancien Regime; Napoleone uno sconosciuto; la prima macchina a vapore era appena stata inventata dall'inglese James Watt; l'elettricità non esisteva e tutta l'umanità si spostava solo a cavallo. Sotto la data si legge“Thomas Jefferson”: la bottiglia diChâteau Lafite apparteneva al terzo presidente americano, uno dei primi collezionisti di vini dell’epoca moderna, che pagò 75 dollari di allora per comprarla.

La casa dei baroni Rothschild

L'inestimabile pezzo enologico è solo uno degli innumerevoli tesori racchiusi a Waddesdon Manor, palazzo tra le campagne del Buckinghamshire. Accanto a quella che forse è la bottiglia di vino più antico del mondo, c'è una magnum più recente: l'anno è il 1993. Fa quasi sorridere, rispetto al secolare vicino, ma riporta tre nomi scritti a mano sull'etichetta: Elisabetta II, Filippo e Diana. Ossia la ex regina d'Inghilterra, suo marito il Duca di Edimburgo, e la Principessa del Galles: nessuno di loro è in vita e questo rende la bottiglia ancor più preziosa.

La cantina di Waddesdon Manor raccoglie 15mila bottiglie di Château Lafite, la riserva personale della famiglia proprietaria, nonché padrona della rinomata casa vinicola. A un'ora di treno da Londra questa residenza dall'aspetto francese è ritenuta la più bella “countryhouse” di tutta l'Inghilterra. È anche la residenza della famiglia Rothschild, la famosa e ricchissima famiglia di banchieri ebrei aschenaziti originari di Francoforte. Ancora oggiLord Jacob Nathaniel Rothschild, 4° Barone Rothschild, un gentile e anziano signore di 87 anni, vive lì, nella tenuta confinante Eithorpe, dopo che la famiglia ha trasformato Waddesdon in un incantevole museo e località turistica. Il biglietto costa 13 sterline (ridotto a 6,6 per i bambini).

Una tenuta fiabesca

Definirla peraltro “casa di campagna” è assolutamente riduttivo. Dall'ingresso, una strada apparentemente infinita si inerpica per vari tornanti. Disseminati lungo il percorso ci sono delle immense stalle e una vecchia latteria. Il complesso The Stables oggi è una galleria per mostre d'arte (al momento è esposta una personale della pittrice Catherine Goodman), con annesso ristorante (nel menù, tra le altre cose, si segnalano croissant al pollo, bruschette al salmone e capperi e mini meringhe). The Dairy, invece, una vecchia latteria dove gli avi dei Rothschild facevano burro e formaggi con etichette in ceramica, oggi è un luogo dedicato a eventi e matrimoni: attraversando l'ingresso, dove svetta un lampadario fatto con corna di cervo, si apre una gipsoteca con busti di Pericle e sarcofagi romani, che si affaccia su un arcadico stagno tra salici e boschi. La quintessenza della campagna britannica. Alla fine dell'800 il patriarca Ferdinand Rothschild scelse questa altura e lì fece costruire una villa di campagna dove trascorrere l’estate: la collina era l'unica che sovrastava la pianura sottostante. I veri ricchi, ieri come oggi, amano vivere in alto e dominare da lontano. Ancora oggi il luogo è isolato: l'unica ferrovia, a binario unico, arriva solo fino ad Aylesbury Park, una minuscola stazioncina in mezzo ai campi. E da lì è attivo un servizio di navette private per i visitatori, che fanno la spola fino alla tenuta.

Canaletto, Hockney e Maria Antonietta

I tre piani della magione, tra boiserie di legno, arazzi e velluti, ospitano una raccolta della migliore arte di tutti i tempi: la sala più stupefacente è dove un ritratto recente di Lord Rothschild con la figlia realizzato da David Hockney si contrappone a uno stupefacente Tintoretto che ritrae non la tipica Venezia, ma Piazza del Campidoglio a Roma. Antico e moderno convivono in un sublime contrasto. Una delle torri ospita uno spazio esagonale con la favola della Bella Addormentata di Perrault dipinta dall'artista russo di inizio ’900 Leon Bakst, dove ogni personaggio ha il volto di un membro della famiglia. Un rarissimodiffusore di profumi a forma di nave, oggetto tipico della Francia del XVIII secolo, tutti distrutti dopo la Rivoluzione come forma di protesta, e due piatti rinascimentali a lustro di Mastro Giorgio da Gubbiosvettano nella sezione ceramiche. Un gigantesco vaso di giada, a forma di antico cratere greco, arreda una scala minore del palazzo: la targhetta informa che si tratta di un regalo fatto dallo zar russo Alessandro II al Barone Lionel nel 1873. Nella fiabesca opulenza del palazzo, tuttavia, passa quasi inosservato.

Due dipinti colossali diFrancesco Guardi, a tema Venezia, decorano il corridoio che porta all'ala del Barone, le stanze private, e inaccessibili ai comuni mortali, del magnate: il resto era destinato ad accogliere e intrattenere gli ospiti. Spicca, su tutti, una piccola consolle: era lascrivania di Maria Antonietta, regina di Francia. Fuori dal palazzo, davanti ai giardini in stile italiano, l'ultima aggiunta alla già ricchissima Waddesdon Manor è una torta nuziale che incrementerà il numero di matrimoni nella tenuta: accanto ai giardini della Dairy, infatti, è stata appena inaugurata una nuova installazione, una torta in ceramica alta 12 metri e a tre piani opera dell'artista portogheseJoana Vasconcelos,che già in passato ha impreziosito la Latteria con un'installazione che omaggia il vino della famiglia. L’opera, aperta fino alla torretta dove gli sposi possono farsi immortalare, è composta da 25mila pezzi unici arrivati da Lisbona, che hanno richiesto cinque anni di lavoro, tra mattonelle (che ricordano gli azulejos lusitani) e decorazioni che pescano dalla tradizione classica (sirene, gorgoni e creature marine). Sarà anche possibile, volendo, sposarsi dentro la torta: l’interno è una sorta di cappella tutta in ceramica gialla ornata da statue di Sant'Antonio.